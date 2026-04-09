La FAA a octroyé sa certification de type au Boeing 777-200LR converti en cargo par Mammoth Freighters (777-200LRMF). L’appareil peut donc désormais être livré à ses clients, en vue de son entrée en service.

L’opérateur de lancement du 777-200LRMF est la société de leasing Jetran. Son PDG, Jordan Jaffe, a ainsi commenté : « La qualité de l’appareil et la maîtrise technique de sa réalisation ont répondu à nos attentes élevées et reflètent la solidité de la conception. Nous sommes convaincus que la conversion Mammoth constituera une option compétitive et attractive sur le marché des avions cargo long-courrier et qu’elle apportera une réelle valeur ajoutée aux clients de Jetran, notamment DHL, Qatar Airways et Ethiopian Airlines. »

Mammoth Freighters rappelle que le 777-200LRMF possède la plus grande porte de chargement sur le pont principal de sa catégorie, une structure de plancher renforcée et un système de chargement avancé et flexible. Il affirme que, grâce à ses performances et son rayon d’action, cet appareil devrait assurer ses missions tout aussi efficacement qu’elles concernent le segment long-courrier ou régional.

La société américaines continue en parallèle de travailler à sa propre conversion du Boeing 777-300ER en 777-300ERMF et attend la certification pour ce programme dans le courant de l’année.