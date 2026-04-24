Lufthansa a mis en service son premier Airbus A380 réaménagé, avec une nouvelle cabine Business Class de 68 sièges, toujours située sur le pont supérieur, marquant le lancement du plus vaste programme de modernisation de sa flotte long-courrier.

L’appareil, baptisé « Mike-Charly » (D-AIMC), a été modifié sur le site d’Elbe Flugzeugwerke (EFW) à Dresde durant une visite de maintenance programmée avant de reprendre ses opérations commerciales sur une rotation entre Munich et Los Angeles les 23-24 avril.

Cette modernisation s’accompagne d’une refonte complète de la classe affaires, qui abandonne l’ancienne configuration 2-2-2 au profit d’un aménagement en 1-2-1, garantissant un accès direct au couloir pour chaque passager. Les nouveaux sièges, fournis par Thompson Aero Seating, offrent une largeur d’environ 58 cm et se transforment en lits entièrement plats de plus de deux mètres de long. Ils intègrent également des fonctionnalités modernes telles que la connectivité Bluetooth et des cloisons ajustables, améliorant sensiblement le confort et l’intimité à bord.

Cette évolution se traduit par une réduction du nombre de sièges en Business Class, passant de 78 à 68, afin de privilégier une expérience premium plus qualitative. La configuration globale de l’appareil conserve toutefois huit sièges en First Class, 52 en Premium Economy et 371 en Economy. Lufthansa s’appuie sur des certifications existantes pour accélérer le déploiement de cette nouvelle cabine, limitant ainsi les délais d’approbation réglementaire.

Le programme de rétrofit concerne l’ensemble des huit A380 actuellement exploités par la compagnie allemande et devrait s’achever d’ici mi-2027. En parallèle, Lufthansa poursuit la modernisation de ses Boeing 747-8 et Airbus A350-900, avec des mises à niveau cabine complètes.