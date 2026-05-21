JCB Aero, filiale du groupe AMAC Aerospace, annonce avoir enregistré un niveau élevé pour son activité de maintenance, réparation et révision (MRO) depuis le début de l’année, avec ses trois positions hangar occupées simultanément sur son site de l’aéroport Auch-Gers. Les opérations ont combiné visites programmées, modifications et travaux de modification cabine.

Ainsi, un Airbus ACJ318 a notamment fait l’objet d’une visite C2, accompagnée de modifications mineures incluant le retrait d’équipements de galley et la remise en peinture de son immatriculation. Deux Airbus ACJ319 ont également été pris en charge pour des inspections périodiques (6, 12 et 18 mois). L’un de ces deux appareils a bénéficié d’une réparation rapide d’une porte cabine endommagée, réalisée en seulement une semaine par l’atelier interne, ainsi que du remplacement des pneus de ses trains principaux avant sa remise en service.

Pour rappel, son hangar de 5 000 mètres carrés avait été entièrement rénové et adapté en 2024 pour pouvoir lancer son activité MRO, en plus de ses activités de modification et d’aménagement intérieurs.