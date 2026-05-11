La branche « Aviation » d’Israel Aerospace Industries (IAI), anciennement Bedek, a achevé les travaux de modifications de son prototype d’Airbus A330-300BDSF à Tel Aviv et entame désormais les préparatifs visant à ses essais en vol prévus dans les prochaines semaines. Cet appareil (MSN 1574, Trent 700, ex-Air Europa) avait rejoint l’aéroport Ben-Gourion en janvier 2023, avec la livrée du loueur Avolon. La découpe du fuselage destinée à accueillir sa porte cargo principale avait été effectuée en juillet dernier…
Singapore Airlines choisit Starlink pour équiper ses Airbus A380 et A350 déployés sur son réseau long-courrier
Singapore Airlines a annoncé le déploiement de la connectivité haut débit par satellite Starlink à...