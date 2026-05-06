Singapore Airlines a annoncé le déploiement de la connectivité haut débit par satellite Starlink à bord de ses Airbus A350-900 long-courriers, ses A350-900ULR (ultra-long-courriers) et ses A380, avec une entrée en service prévue au premier trimestre 2027.

Le déploiement se fera de manière progressive et devrait s’achever d’ici fin 2029. Basé sur une constellation de satellites en orbite basse de SpaceX, le système Starlink Aviation promet une connectivité continue du décollage à l’atterrissage. L’équipement embarqué (Aero Terminal) est conçu pour offrir des débits pouvant atteindre théoriquement jusqu’à 1 Gbit/s par antenne, avec des performances multi-gigabit agrégées selon les configurations.

Les passagers de toutes les classes bénéficieront ainsi d’une connexion internet plus rapide et plus stable, adaptée au streaming vidéo, aux réseaux sociaux, aux jeux en ligne ou encore au transfert de fichiers volumineux.

La compagnie singapourienne maintiendra sa politique actuelle de Wi-Fi gratuit et illimité sur ces appareils. L’accès restera automatique pour les passagers en Suites, First et Business, ainsi que pour les membres PPS Club et les membres KrisFlyer voyageant en Premium Economy et en Economy. Les autres passagers pourront en bénéficier en renseignant leur numéro KrisFlyer lors de la réservation ou de l’enregistrement, ou en créant gratuitement un compte en ligne ou via le système de divertissement KrisWorld à bord.

Singapore Airlines propose déjà une connectivité gratuite sur l’ensemble de sa flotte, avec des débits généralement compris entre 4 et 9 Mbit/s. Le programme Starlink ne concernera donc pas certains types d’appareils, notamment les Boeing 737 MAX 8, 777-300ER, 787-10 ainsi que les A350-900 attribués à son réseau moyen-courrier. Au total, environ un tiers de la flotte sera ainsi équipé dans le cadre de cette montée en gamme de la connectivité à bord, en attendant l’arrivée de ses futurs 777X.