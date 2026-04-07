Comlux America va pouvoir proposer l’ACJ TwoTwenty à ses clients d’Amérique du Nord. La société américaine annonce en effet que la FAA lui a octroyé, en collaboration avec DOA21, le STC (certificat de type supplémentaire) pour la cabine de la version d’affaires de l’Airbus A220.

Filiale du groupe, basé à Malte, DOA21 est un organisme de conception agréé par l’EASA, qui propose notamment des modifications sur mesure d’aéronefs dans divers domaines (structure, électricité, avionique, systèmes de contrôle de l’environnement). Il est également capable de délivrer des certificats de navigabilité et des autorisations de vol. Avec le STC accordé par la FAA, il va pouvoir certifier les modifications de conception des cabines des ACJ TwoTwenty conformément à la réglementation américaine.

A ce jour, aucun ACJ TwoTwenty n’est enregistré aux Etats-Unis, rappelle Adam White, le PDG de Comlux America, mais il se félicite que ce STC « marque une avancée majeure pour garantir que, le moment venu, le processus se déroulera de manière rapide et simple. »

Ses clients pourront en effet désormais acquérir la cabine de l’ACJ TwoTwenty auprès de Comlux America et immatriculer l’avion au registre américain.