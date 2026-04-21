Pratt & Whitney Canada, filiale du groupe RTX, a annoncé le lancement de nouvelles capacités complètes de maintenance, réparation et révision (MRO) pour les moteurs d’hélicoptères PT6C-67C et les turbopropulseurs d’avions régionaux PW127XT sur son site de Singapour.

Cette expansion vise en particulier le soutien de plus de 300 hélicoptères Leonardo AW139 motorisés par des PT6C-67C dans la région Asie-Pacifique, tout en renforçant les capacités mondiales de maintenance du PW127XT, notamment utilisé sur les derniers ATR de la série -600, ainsi que sur le futur D328eco de Deutsche Aircraft.

Le site singapourien introduit désormais des capacités de maintenance lourde pour le PT6C-67C, incluant des révisions complètes. Ces opérations sont appuyées par un nouveau banc d’essai modulaire, marquant l’ouverture de la première ligne dédiée aux turbines sur ce site. En parallèle, le centre étend ses compétences sur le PW127 en intégrant désormais les révisions complètes du PW127XT introduit il y a plus de 3 ans (PW127XT-M).

Opérationnel depuis 1983, le centre de Singapour constitue un hub stratégique pour Pratt & Whitney Canada en Asie-Pacifique, spécialisé dans la maintenance des turbopropulseurs et des groupes auxiliaires de puissance (APU).