Riyadh Air franchit une nouvelle étape dans son développement avec la réception de ses deux premiers Boeing 787-9. Les appareils ont atterri à Riyad le 5 juin, accompagnés de la patrouille acrobatique saoudienne (Saudi Hawks), après une cérémonie dans les installations de Boeing à Charleston.

Ces appareils vont permettre à Riyadh Air de lancer pleinement ses opérations. La compagnie, qui a obtenu son certificat de transporteur aérien en avril 2025, a ouvert la vente générale de ses billets au public le 19 mai. Pour le moment, elle ne propose que la liaison entre Riyadh et Londres, qui sera opérationnelle à partir du 1er juillet, mais elle promet d’annoncer prochainement d’autres destinations. Elle envisage notamment une ligne vers Le Caire.

« Voir nos tout premiers 787 Dreamliner produits sur mesure atterrir à Riyad est un moment historique pour nous, et un jour mémorable pour l’aviation saoudienne », a déclaré Tony Douglas, le PDG de Riyadh Air.

Jusqu’à présent, la jeune compagnie effectuait des vols d’entraînement avec des conditions d’accès restreintes, déjà sur la ligne vers Londres, avec un Boeing 787-9 loué auprès de Gulf Air.

Riyadh Air a commandé 72 exemplaires de 787. Ils lui permettront de relier l’Arabie saoudite à l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Nord, mais ils seront également affectés à des dessertes régionales. La compagnie prévoit une expansion très rapide et compte desservir plus d’une centaine de destinations d’ici 2030.