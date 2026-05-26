MTU Maintenance Berlin-Brandenburg a réalisé la première visite en atelier complète d’un PW800 de Pratt & Whitney Canada, après l’extension de ses capacités MRO sur cette famille de moteurs dédiée à l’aviation d’affaires.

La redélivrance de ce moteur fait suite à l’extension des capacités du site de Ludwigsfelde, près de Berlin, qui ne traitait auparavant que la turbine basse pression du PW800 dans le cadre du partenariat industriel de longue date entre Pratt & Whitney Canada et MTU.

MTU Maintenance Berlin-Brandenburg est l’un des deux seuls ateliers au monde à pouvoir assurer la maintenance, la réparation et la révision des moteurs PW800 aujourd’hui.

Le PW800 motorise les biréacteurs d’affaires à large cabine tels que les G500 et G600 de Gulfstream et le Falcon 6X de Dassault Aviation. Il équipera aussi le G400 de Gulfstream, actuellement en phase d’essais et de certification.

Pratt & Whitney Canada a aujourd’hui produit plus de 1 000 moteurs PW800 qui équipent plus de 415 jets d’affaires exploités par des clients dans 30 pays.