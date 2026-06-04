La France va signer une commande portant sur deux bombardiers d’eau DHC-515 Canadair supplémentaires auprès de De Havilland Canada pour renforcer les moyens de la Sécurité civile dans la lutte contre les feux de forêt. Ces deux nouveaux exemplaires, qui devaient initialement être contractualisés l’année dernière, seront livrés à partir de 2032.

L’annonce a été faite par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez et par la ministre de la Transition écologique Monique Barbut lors d’une visite sur la base aérienne de la Sécurité civile de Nîmes-Garons pour le lancement de la campagne estivale de la lutte contre les feux de forêt.

Cette commande du ministère de l’Intérieur, estimée à près de 100 millions d’euros (avec un volet formation et support) constituera de fait une « seconde tranche » d’acquisition pour la nouvelle génération de Canadair, après les deux exemplaires commandés en 2024 et livrables à partir de 2028. Cette première tranche faisait partie d’une commande plus vaste de 22 exemplaires destinés à plusieurs pays européens (Croatie, Espagne, Italie, Grèce, Portugal et France) dans le cadre du programme RescUE.

Les moyens aériens de la Sécurité Civile comprennent aujourd’hui 12 CL-415 (3 appareils ont été perdus dans des accidents sur les 15 livrés), 8 Dash-8 Q400, Beechcraft 200 Super King Air (reconnaissance et commandement) ainsi qu’une quarantaine d’hélicoptères.

Pour rappel, le premier DHC‑515 est actuellement en phase d’assemblage dans les installations de l’avionneur canadien à Calgary.

De Havilland Canada vient également de lancer le chantier de son site De Havilland Field en Alberta mi-mai, une installation qui accueillera les futurs lignes d’assemblage final des DHC-515 et Twin Otter.