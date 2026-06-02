C’est l’avion qui effectuera bientôt les vols commerciaux les plus longs au monde. Le premier Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range), premier des douze exemplaires commandés par la compagnie australienne Qantas, a effectué son vol inaugural le 2 juin depuis les installations de l’avionneur européen à Toulouse. L’appareil, équipé d’instruments de mesure spécifiques aux essais en vol, a volé pendant trois heures et quarante-trois minutes, atteignant une altitude légèrement supérieure à 41 000 pieds (~12500 m).

Qantas sera l’opérateur de lancement de cette version de l’A350-1000 pour concrétiser son projet Sunrise, qui vise à relier l’Australie à Londres et New York sans escale. L’A350-1000ULR disposera d’un rayon d’action de l’ordre de 9700 nautiques (18000 km), soit une autonomie pouvant atteindre 22 heures de vol. Ils permettront de réduire de jusqu’à quatre heures le temps de trajet sur ses plus longues lignes par rapport à un voyage avec escale, en particulier sur la « Kangaroo Route » reliant Sydney et Londres.

Le nouvel A350-1000ULR d’Airbus est doté de plusieurs améliorations par rapport à l’A350-1000, notamment au niveau de ses systèmes. Mais la modification majeure est l’installation d’un réservoir carburant additionnel de 20 000 litres, le RCT (Rear Center Tank). Airbus a précisé que durant ce premier vol, l’équipage avait effectué des contrôles généraux de performance et testé la nouvelle architecture du système d’alimentation en carburant.

Le premier vol de MSN 707 marque le début d’une campagne d’essais en vol de deux mois visant à certifier les modifications apportées sur l’A350-1000. De plus, un nouveau système de refroidissement de l’air au niveau des galleys sera certifié. Ce système comprend des unités de réfrigération plus légères et plus efficaces pour les vols long-courriers. La ventilation et la régulation de la température de la cabine seront également testées de manière approfondie.

À l’issue de la campagne d’essais en vol, MSN 707 sera modifié pour répondre aux spécifications commerciales de Qantas. Airbus annonce aussi que le deuxième A350-1000ULR produit pour Qantas, et le premier qui sera livré à la compagnie en avril 2027, est actuellement en phase finale d’assemblage et prêt à sortir de l’atelier de peinture dans les prochains jours. Suivront ensuite l’aménagement de la cabine premium à quatre classes et l’installation des moteurs.

Pour rappel, la compagnie australienne a opté pour une configuration quadriclasse de seulement 238 places (6 suites en First, 52 sièges en classe affaires, 40 en Premium Economy et 140 seulement en classe économique) pour ses A350-1000ULR, une cabine pensée pour limiter au mieux la fatigue liée à ces très longs vols. Qantas a également commandé 12 A350-1000 dans la version standard pour ses vols long-courriers plus traditionnels.