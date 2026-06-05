Selon les informations de l’agence Reuters, les groupes Singapore Airlines et Qantas seraient tous deux en discussion avec Airbus et Boeing, en vue d’enrichir leur flotte de nouveau gros-porteurs. Aucune des parties n’a confirmé.

Singapore Airlines réfléchirait à acquérir une cinquantaine d’appareils et envisagerait aussi bien le 777X que l’A350-1000. La compagnie est déjà cliente du 777-9, dont elle attend 31 exemplaires, et exploite des A350-900 (classiques et en version ULR).

Qantas viserait quant à elle une vingtaine d’appareils, entre 787 et A350-900. La compagnie australienne exploite quatorze 787 et est cliente de l’A350-1000, dont elle se prépare à exploiter la version ULR dans le cadre de son projet Sunrise.