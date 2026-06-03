Saab a officiellement présenté le premier Gripen F destiné à la Force aérienne brésilienne (FAB) lors d’une cérémonie organisée sur le site de l’avionneur suédois à Linköping le 2 juin 2026. Le Gripen F, version biplace du Gripen E, a été codéveloppé avec le Brésil, son client de lancement. La cellule a été allongée de quelque 70 cm pour y ajouter le second poste de pilotage destiné à la formation avancée et aux missions opérationnelles en équipage.

L’appareil va maintenant être transféré au Centre d’essais en vol de Saab où il entamera une campagne d’essais en vol dédiée.

« Le déploiement du Gripen F représente une réussite partagée entre Saab, l’industrie brésilienne et la Force aérienne brésilienne, témoignant de la confiance profonde que nous avons bâtie ensemble au fil des années. Le développement conjoint de cet appareil démontre la maturité de cette collaboration. Il représente non seulement un chasseur de haute performance pour l’armée de l’air brésilienne, mais aussi le résultat concret d’un développement conjoint soutenu et d’une ambition partagée », a déclaré Lars Tossman, directeur de la division Aéronautique de Saab.

Le Brésil avait commandé 36 Gripen E/F en 2014 (28 Gripen E et 8 Gripen F), un contrat accompagné d’un vaste programme de transfert de technologies pour les industriels brésiliens et la mise en place du ligne d’assemblage chez Embraer à Gavião Peixoto, dans l’État de São Paulo. Cette installation est dédiée à la version monoplace de la Força Aérea Brasileira, tous les Gripen F devant être produits en Suède.

Le programme souffre cependant d’un important retard, avec un calendrier plusieurs fois modifié en raison de contraintes budgétaires et de modifications sur les appareils. Seuls 11 appareils ont été livrés à ce jour, alors que le contrat prévoyait initialement la réception des 36 appareils entre 2021 et 2024. Les dernières livraisons sont désormais prévues pour 2032, entraînant un déficit de capacités pour la FAB.

Saab a également rappelé que le Gripen F avait aussi été commandé par la Thaïlande et par la Colombie, et peut-être bientôt par l’Ukraine…