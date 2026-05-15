Emirates a signé un accord avec GE Aerospace portant sur une assistance technique et des prestations de formation pour développer des capacités de réparation de pièces pour les moteurs GE90 et GP7200 au sein de son Emirates Engine Maintenance Centre (EEMC) à Dubaï. L’annonce a été faite le 14 mai lors d’une conférence au siège d’Emirates, en présence d’Adel Al Redha, vice-président et directeur des opérations d’Emirates, et Mohamed Ali, président-directeur général de la division Moteurs et Services commerciaux de GE Aerospace.

L’accord, qui représente un investissement de 300 millions de dollars, couvre un dispositif de conseil technique et de transfert de compétences destiné à structurer et industrialiser des lignes de réparation de composants pour ces deux types de moteurs. Les GE90-110B/115B équipent la flotte de Boeing 777 d’Emirates (777-300ER, 777-200LR et 777F) , les GP7200 propulsant une partie de ses Airbus A380.

« Conjugué à l’expansion de notre centre de maintenance des moteurs à Dubaï, cet accord positionnera Emirates Engineering comme un centre d’excellence en matière de réparation de moteurs, garantissant ainsi une disponibilité optimale et continue des moteurs pour Emirates » a annoncé Adel Al Redha, vice-président et directeur des opérations d’Emirates.

Créé en 2014, l’EEMC assure les services de réparation et de maintenance des moteurs de la flotte d’Emirates.