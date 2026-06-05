PNG Air rend sa flotte plus flexible avec l’ATR 42-600. La compagnie de Papouasie-Nouvelle-Guinée a réceptionné son premier exemplaire de l’appareil à la fin du mois de mai, dévoilant en même temps un accord avec ATR sur l’acquisition de trois appareils. Les deux autres sont en cours d’assemblage.

L’appareil livré porte le numéro de série 1804 et l’immatriculation P2-ATT. Il lance un plan de renouvellement de la flotte de PNG Air, qui vise à exploiter une flotte entièrement constituée d’ATR d’ici un an et toujours dotée de seize appareils.

Les ATR 42-600 permettront de retirer les Dash-8-100 du service. Pour cela, la compagnie a prévu de combiner l’acquisition d’appareils neufs et celles d’appareils d’occasion auprès de sociétés de leasing. Un autre ATR 42-600 a d’ailleurs également intégré la flotte en mai, un appareil d’occasion qui avait été mis en service en 2018 par Silver Air (MSN 1216, P2-ATU).

PNG Air souligne que les appareils neufs ont été acquis par un groupe de propriétaires terriens (OTML). Brian Fraser, directeur général de PNG Air, explique : « La participation des propriétaires fonciers de l’OTML en tant que propriétaires directs de ces appareils témoigne clairement de la confiance croissante de notre peuple dans sa capacité à prendre en main les industries qui façonnent l’avenir du pays. C’est ce type de partenariat – entre les propriétaires fonciers, l’industrie et le gouvernement – qui définira le secteur aérien de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour les décennies à venir. »