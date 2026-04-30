Delta TechOps a signé un accord exclusif de huit ans avec IndiGo portant sur la maintenance de 20 moteurs CFM56‑5B équipant certains Airbus A320ceo de la compagnie indienne. L’annonce a été faite lors du dernier salon MRO Americas à Orlando, et marque le premier partenariat d’envergure entre les deux acteurs.

Ce contrat offre à Delta TechOps un véritable point d’ancrage sur le marché indien, désormais troisième marché aérien mondial, en élargissant son activité de maintenance pour compte de tiers à une région en forte croissance. Les travaux seront réalisés sur le site principal de Delta TechOps à Atlanta, qui concentre l’essentiel de ses capacités MRO moteurs.

L’accord s’appuie sur l’expertise de Delta TechOps sur la famille CFM56 et sur son réseau mondial de maintenance, réparation et révision, afin de soutenir la flotte à forte utilisation d’IndiGo.

IndiGo dispose aussi de V2500 d’IAE sur ses A320ceo.