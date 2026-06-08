L’avion expérimental X‑59 de la NASA a effectué son premier vol supersonique le 5 juin au‑dessus du désert de Mojave, franchissant une nouvelle étape du programme Quesst (Quiet Supersonic Technology) dédié au vol supersonique à faible signature sonore.

Piloté par le pilote d’essais NASA Jim « Clue » Less, l’appareil a décollé et atterri depuis la base aérienne d’Edwards, en Californie, réalisant une mission de 81 minutes.

Au cours de ce vol d’essai, le X‑59 a atteint une vitesse maximale de Mach 1.1 à une altitude proche de 43400 pieds (~13200 m), après une montée progressive depuis le domaine subsonique. Ce vol visait à évaluer le comportement de l’appareil lors de la transition transsonique et en régime supersonique, avec l’appui d’un F‑15 de poursuite.

Ce vol supersonique intervient après une première campagne de 16 vols subsoniques dédiés à l’ouverture du domaine de vol, conduite depuis la première sortie de l’appareil en octobre 2025.

La NASA a également précisé que l’appareil devrait effectuer son premier vol en conditions de mission dans les prochains jours, avec une vitesse de croisière cible de Mach 1.4 (~1 490 km/h) et une altitude d’environ 55000 pieds (16760 mètres). Le X-59 sera également accompagné d’un avion d’assistance lors de ce vol.

Pour rappel, le X‑59 de la NASA doit ensuite mener des survols d’agglomérations américaines afin de collecter des données sur la réaction des populations environnantes. Quatre à six villes réparties à travers le pays devraient être ainsi concernées.