Airbus a livré 81 avions commerciaux à 45 clients au mois de mai, portant ses livraisons cumulées sur les cinq premiers mois de l’année à 262 appareils. Après un premier trimestre relativement faible marqué par d’importantes contraintes industrielles et logistiques, l’avionneur européen est donc au-dessus du nombre de livraisons réalisées l’année dernière à la même période (243 appareils) et à un niveau supérieur à ce qu’il avait réalisé en mai 2025 (51 appareils).

La trajectoire menant vers l’objectif des 870 livraisons en 2026 est donc clairement en train d’être rattrapée, sous réserve d’une poursuite des améliorations concernant particulièrement les livraisons de moteurs PW1500G (A220) et surtout PW1100G-JM (famille A320neo) de Pratt & Whitney.

Dans le détail, Airbus a livré 73 monocouloirs (11 A220-300, 1 A319neo, 20 A320neo et 41 A321neo, toutes variantes) ainsi que 8 avions gros-porteurs (4 A330-900, 3 A350-900 et 1 A350-1000). Les A330neo ont été destinés à Sunclass Airlines (via SMBC), Starlux (via CIT), Hainan Airlines (contrat toujours non dévoilé) et Azul. Les A350 ont quant à eux été été réceptionnés par Delta Air Lines, par Emirates (2 appareils) et par PAL.

Mais le mois de mai a surtout été marqué par un haut niveau des ventes, avec un total de 379 commandes brutes enregistrées. Figurent en particulier les 150 A220-300 commandés par AirAsia, les 137 monocouloirs de la famille A320neo commandés par China Southern Airlines et sa filiale Xiamen Airlines, 6 nouveaux A220-300 pour le loueur Azorra ainsi que 70 monocouloirs A320neo et A321neo destinés à un client qui n’a pas été identifié. Les ventes de gros-porteurs ont concerné Lufthansa (10 A350-900), Cathay Pacific (2 A350F) et Air China Cargo (4 A350F).

Sur les cinq premiers mois de l’année, Airbus totalise désormais 815 appareils en commandes brutes (762 commandes nettes avec les annulations). A noter qu’avec ces nouvelles commandes, la famille A320/A320neo vient aussi de franchir la barre symbolique des 20000 exemplaires commandés (20169 pour être précis) depuis le lancement du programme en 1984, confirmant encore une fois son statut de famille d’avions de ligne la plus vendue de l’histoire, devant la famille 737 de Boeing.

Les commandes du mois de mai ont logiquement encore propulsé le backlog d’Airbus a un nouveau record historique. Au 31 mai, l’avionneur européen totalisait 9253 appareils restant à livrer, dont 7493 monocouloirs de la famille A320neo (avec 5615 A321neo).