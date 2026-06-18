Safran Aircraft Engines et Brussels Airport ont annoncé le 17 juin le lancement de la construction d’une extension de plus de 15 000 m² sur le site de Safran Aircraft Engine Services Brussels (SAESB). Cette nouvelle installation sera dédiée à la maintenance des modules des moteurs LEAP de CFM International, qui équipent les familles Airbus A320neo et Boeing 737 MAX.

Cette extension était prévue dès la mise en place des nouvelles installations SAESB au nord de la plateforme aéroportuaire de Bruxelles, un site qui assure des opérations de révision des moteurs LEAP en « Quick Turn » dans le cadre du réseau de shops LSO (opérations sur site et sous l’aile) de Safran Aircraft Engines.

« Le lancement des travaux de cette Module Factory marque une nouvelle étape clé dans le développement de notre réseau mondial de maintenance pour accompagner la croissance rapide de la flotte de moteurs LEAP », souligne Nicolas Potier, Directeur Support & Services de Safran Aircraft Engines. ​ « Cette extension renforce durablement notre ancrage industriel au sein de l’écosystème de Brussels Airport et accroît nos capacités MRO en Europe, nous permettant d’être toujours plus proches des opérations et des besoins de nos clients dans cette région ».

Le futur bâtiment comprendra un atelier d’environ 12 000 m² et 3 000 m² de bureaux. Sa mise en service doit permettre de traiter entre 1200 et 1500 modules par an à l’horizon 2028, des modules en provenance de moteurs déjà pris en charge à Bruxelles, mais aussi en France et peut-être même ailleurs. SAESB assurait déjà une activité modules dans son bâtiment historique de Zaventem (Building 24B). SAESB regroupera ainsi sur un même site son activité de maintenance LSO et son activité modules.

Pour rappel, le nouvel atelier de Safran Aircraft Engine Services Brussels avait été inauguré en juin 2024. Il dispose d’une capacité de 120 « shop visits » par an.