CFM International, la coentreprise formée à 50/50 par Safran et GE Aerospace, a décroché la certification auprès de l’Agence fédérale de l’aviation américaine (FAA) et de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) pour le kit de durabilité de la turbine haute pression (HPT) du moteur LEAP-1B qui propulse la famille 737 MAX de Boeing.



Cette modification permettra de doubler sa durée sous l’aile dans des environnements chauds et difficiles, tels que ceux du Moyen-Orient et de l’Inde.

Le motoriste franco-américain lance actuellement l’industrialisation de ces composants, le passage à la production en série étant prévu pour le début de l’année prochaine.

Parallèlement, CFM International a obtenu la certification initiale au niveau moteur du système de prélèvement d’air inversé (RBS – Reverse Bleed System). Le RBS réduit la fréquence de remplacement des injecteurs de carburant en réduisant les dépôts de résidus de carbone (cokéfaction). Jusqu’à présent, l’élimination des suies au niveau des injecteurs n’était généralement effectuée que lors des visites en atelier pour des restaurations de performance.

« Ces systèmes permettront d’espacer les visites en atelier tout en réduisant la charge de maintenance, en particulier pour les clients opérant dans des environnements difficiles », a déclaré Gaël Méheust, le PDG de CFM International. « Nos clients bénéficieront ainsi d’une durée d’utilisation sous l’aile accrue, qui s’ajoute aux niveaux exceptionnels d’efficacité, de fiabilité et de disponibilité déjà offerts par les moteurs LEAP ».

La certification du kit de durabilité pour le moteur du 737 MAX s’appuie sur les progrès réalisés avec la flotte de LEAP-1A déjà présente sur une partie des monocouloirs de la famille A320neo d’Airbus.

CFM précise que 70 % de cette flotte est désormais équipée du système RBS, tandis que 40% vole avec le kit de durabilité HPT.