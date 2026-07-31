Embraer et Korea Aerospace Industries (KAI) ont signé un protocole d’accord le 28 juillet, posant les bases d’une future coopération stratégique dans le domaine des aérostructures. L’objectif est d’identifier de futurs domaines de coopération et d’explorer de potentielles opportunités commerciales. KAI produit déjà des structures pour la famille E2 et le KC-390.

Les deux partenaires prévoient notamment de consolider leur coopération dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, mais aussi d’explorer les opportunités de croissance durable de l’industrie aérospatiale en renforçant la compétitivité technologique et industrielle et en déterminant des moyens d’optimiser la production.

L’accord élargit ainsi les possibilités de coopération dans les domaines de la conception, de l’ingénierie, de la fabrication et du contrôle qualité, et met l’accent sur l’optimisation des processus de fabrication et le renforcement de la compétitivité.

« Ce protocole d’accord avec Embraer constitue une avancée significative dans l’élargissement des relations de coopération internationale de KAI avec les principales entreprises aérospatiales mondiales », estime Kim Jong-chul, président de KAI.