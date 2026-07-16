Le motoriste américain Pratt & Whitney (groupe RTX) a annoncé le 15 juillet l’acquisition de la société néerlandaise Aiir Innovations, spécialisée dans l’analyse par intelligence artificielle (IA) des inspections endoscopiques de moteurs d’avions. Le montant de la transaction n’a pas été officialisé.

Implantée à Amsterdam, la jeune entreprise développe un logiciel qui traite les images issues des boroscopes pour assister les inspecteurs dans la détection et la classification des défauts.

Selon Pratt & Whitney, cette technologie est déjà utilisée sur les V2500 (famille A320) et fait l’objet d’évaluations sur plusieurs programmes commerciaux et militaires, dont la famille de moteurs GTF (familles A320neo, A220 et E-Jet E2) et sur le F135 (F-35). Le groupe prévoit désormais une intégration plus large dans ses ateliers et ceux de son réseau MRO afin de réduire les temps d’inspection et de standardiser les rapports.

« L’extension de l’intégration des capacités d’inspection assistée par l’IA renforce notre aptitude à détecter les problèmes plus tôt, à améliorer les délais d’intervention, à prolonger la durée de vie en service des moteurs et à réduire les perturbations opérationnelles pour nos clients », a déclaré Rob Griffiths, vice-président principal des opérations moteurs commerciaux chez Pratt & Whitney. « Cette technologie transformera en profondeur la manière dont les moteurs et les composants sont inspectés, entretenus et pris en charge tout au long de leur cycle de vie, à mesure que nous en généralisons l’utilisation au sein de Pratt & Whitney » a-t-il ajouté.

L’outil d’Aiir Innovations applique des algorithmes d’apprentissage automatique aux séquences vidéo et s’améliore à partir des retours des inspecteurs, avec pour objectif d’accroître la répétabilité des évaluations et de faciliter la documentation des constats pour ce type de contrôles non destructifs (CND).