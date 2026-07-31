DAE Capital (Dubai Aerospace Enterprise) a finalisé l’acquisition de Macquarie AirFinance le 28 juillet, pour une valeur d’environ 9,0 milliards de dollars.

L’opération, qui avait été annoncée en février dernier, porte sur 100% du capital de la société et de ses filiales. Elle était initialement valorisée à 7 milliards de dollars. Macquarie AirFinance disposait d’un portefeuille de plus de 200 appareils Airbus, Boeing et ATR, avec des engagements sur plus de 150 autres, des actifs placés chez 83 compagnies aériennes dans 48 pays.

DAE indique que l’ensemble consolidé représente désormais environ 1 000 avions commerciaux détenus, gérés ou engagés, avec plus de 175 compagnies aériennes clientes dans plus de 75 pays. Son carnet de commandes dispose de créneaux de livraison qui s’étendent désormais à la prochaine décennie.

Le loueur dubaïote précise que cette transaction renforce son exposition aux constructeurs Airbus et Boeing, ainsi que sa capacité à proposer des solutions de flotte sur l’ensemble du cycle de vie des appareils.

DAE consolide surtout sa place sur le marché des principaux loueurs d’avions commerciaux mondiaux (déjà renforcée par le rachat d’AWAS en 2017 et de NAC l’année dernière). Il vient par ailleurs d’annoncer un chiffre d’affaires de 865,9 millions de dollars (à lui seul) pour le premier semestre, avec un bénéfice avant impôt de 229,9 millions de dollars.