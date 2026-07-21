IndiGo a placé la plus importante commande de l’histoire de CFM International et du LEAP. La compagnie indienne a signé un protocole d’accord avec le motoriste franco-américain pour acquérir plus d’un millier de LEAP-1A, qui équiperont les 510 Airbus de la famille A320neo qu’elle a en commande.

Le protocole d’accord s’accompagne d’un soutien de la part de CFMI pour la mise en place du futur centre de maintenance moteurs d’IndiGo à Bangalore. La flotte sera par ailleurs couverte par un contrat de services à long terme pour les équipements, comprenant notamment la fourniture de pièces de rechange.

A l’occasion de cette signature, Willie Walsh, qui se prépare à prendre ses nouvelles fonctions de directeur général de la compagnie, a rappelé qu’elle prolongeait ainsi un partenariat de longue date avec le motoriste, alors qu’elle « entame sa prochaine phase de croissance pour devenir une compagnie aérienne véritablement mondiale ».

Elle entérine surtout le basculement d’IndiGo chez CFM International. A l’origine, la compagnie indienne avait en effet choisi le GTF de Pratt & Whitney pour motoriser sa flotte d’A320neo, mais les différents problèmes rencontrés avec le moteur (notamment à cause des conditions opérationnelles en Inde) avaient déjà poussé IndiGo à se tourner vers le LEAP en 2019 (contrat pour motoriser 280 appareils).