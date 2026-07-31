La compagnie privée bangladaise US-Bangla Airlines a formellement annoncé l’acquisition de 21 monocouloirs Boeing : 15 737 MAX 8 et 6 737-800 (précédente génération). L’accord a été révélé le 29 juillet dans un hôtel de la capitale du Bangladesh, en présence de représentants de Boeing et de diplomates américains.

Les livraisons sont prévues d’ici fin 2027.

L’opération, qui sera réalisée via cinq sociétés de leasing, s’inscrit dans un programme d’expansion évalué à environ 1,5 milliard de dollars.

La compagnie bangladaise indique que ces appareils accompagneront l’extension de son réseau vers l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est, l’Asie de l’Est et le Moyen-Orient. US-Bangla relie aussi cette croissance rapide à ses projets de développement depuis Dacca, Chittagong et Sylhet.

Cette annonce intervient aussi dans un contexte de renforcement des flottes des compagnies aériennes du pays (notamment chez Biman, la compagnie nationale) et de ses infrastructures, notamment avec l’ouverture du troisième terminal de l’aéroport Hazrat Shahjalal de Dacca.

US-Bangla Airlines aligne aujourd’hui une flotte de 16 appareils : 3 A330-300, 5 737-800 et 8 ATR 72-600.