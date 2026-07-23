Safran Landing Systems et Lufthansa Technik ont signé un contrat de support et de services (SSA) d’une durée de 10 ans destiné aux trains d’atterrissage et aux équipements hydrauliques Airbus des familles A320, A330, A340 et A350. Safran Landing Systems fournira à Lufthansa Technik un support complet en tant qu’équipementier d’origine (OEM) couvrant ses activités MRO…
MRO : Collins Aerospace et Etihad Engineering créent une coentreprise dédiée aux nacelles de gros-porteurs à Abou Dhabi
L’équipementier Collins Aerospace (groupe RTX) et Etihad Engineering ont signé un accord pour la création...