Airbus a présenté le 21 juillet à Londres, en marge du salon de Farnborough, ses perspectives à moyen terme, prévoyant d’accroître significativement sa rentabilité d’ici 2029 grâce à la montée en puissance de son activité liée aux avions commerciaux.

« Nous bénéficions aujourd’hui d’une visibilité dont nous n’avions jamais bénéficié auparavant, tant du côté de la demande que de l’offre », a annoncé Guillaume Faury, le président exécutif d’Airbus.

Le groupe aéronautique européen devrait ainsi enregistrer une hausse du résultat d’exploitation (EBIT ajusté) compris entre 12 et 13 milliards d’euros en 2029, contre 7,13 milliards en 2025 (+75%).

La division avions commerciaux devrait générer à elle seule environ 10 milliards d’euros de résultat opérationnel en 2029, les branches Defense & Space et les hélicoptères devant contribuer respectivement à hauteur d’environ 1,3 milliard et 1,2 milliard d’euros à cet horizon.

Airbus a aussi indiqué viser un rythme de livraison supérieur à 1 100 avions commerciaux par an pour 2029.

Lars Wagner, le directeur général d’Airbus Commercial, a pour sa part annoncé qu’une nouvelle augmentation de la production de la famille A350 était envisagée face à la demande, au-delà de la cadence des 12 appareils par mois déjà actée pour 2028. Une décision pourrait être tranchée dès cette année.

Le groupe aéronautique européen a confirmé dans le même temps son objectif 2026 de 7,5 milliards d’euros, tout en annonçant un programme de rachat d’actions de 5 milliards d’euros sur trois ans.

L’objectif de livrer environ 870 avions commerciaux cette année est par ailleurs confirmé.

Les perspectives d’Airbus reposent sur l’hypothèse d’une absence de nouvelles perturbations affectant le commerce mondial ou l’économie mondiale, le trafic aérien, la chaîne d’approvisionnement, ses opérations internes ainsi que sa capacité à fournir des produits et services.