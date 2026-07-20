Air France-KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) et AerCap ont signé un accord en vue de mettre en place une coentreprise spécialisée dans la location de moteurs LEAP. Un protocole d’accord avait été annoncé au salon du Bourget 2025 et la mise en œuvre du projet reste dépendante de l’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.

L’objectif de cette coentreprise est de fournir un service de moteurs de rechange aux clients d’AFI KLM E&M exploitant des appareils motorisés par LEAP (familles A320neo et 737 MAX). Elle devrait débuter ses opérations en acquérant quarante moteurs, LEAP-1A et LEAP-1B. Les quatre premiers moteurs pourraient être livrés dès le début de 2027 et les livraisons se poursuivront jusqu’en 2032.

« Grâce à cette coentreprise, nous allons associer l’expertise d’AerCap en matière de location de moteurs aux capacités de maintenance, de réparation et de révision de classe mondiale d’AFI KLM E&M afin de répondre à la demande croissante de moteurs de rechange LEAP », résume Tom Slattery, vice-président exécutif d’AerCap Engines, expliquant que les deux partenaires pourront ainsi garantir aux clients d’AFI KLM E&M l’accès à une réserve essentielle.