L’Autorité de l’aviation civile de Singapour (CAAS) a attribué à Thales un contrat majeur pour moderniser son système de gestion du trafic aérien (ATM), dans un contexte de forte croissance du trafic en Asie-Pacifique.

Le groupe va ainsi déployer sa solution d’automatisation de nouvelle génération TopSky – ATC One, au cœur du programme NexGen Air Traffic Management System (NexGen ATMS) de Singapour, avec une mise en service opérationnelle prévue d’ici 2030.

Ce système remplacera l’actuelle plateforme LORADS III et permettra de gérer jusqu’à un million de mouvements par an. Il disposera notamment d’un module de séquencement basé sur l’intelligence artificielle, TopSky – Sequencer, un système qui optimise les flux d’arrivée et de départ des appareils, réduisant les retards, la consommation de carburant et les émissions carbone.

Le contrat inclut également l’installation de deux radars de dernière génération, renforçant la surveillance et la connaissance de la situation dans l’un des espaces aériens les plus denses au monde.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec la CAAS, autour d’un projet aussi ambitieux et décisif pour Singapour. NexGen marque un nouveau chapitre dans l’évolution de la gestion du trafic aérien à Singapour » a annoncé Pascale Sourisse, Directrice générale, Développement International de Thales. « L’importante base installée de Thales à Singapour et notre expérience commune dans la réalisation de projets de transformation avec la CAAS, tels que LORADS III, nous ont permis de tester, de co-innover et de développer des solutions tournées vers l’avenir, qui soutiendront une gestion sûre et efficace du trafic aérien pour les années à venir » a-t-elle ajoutée.

Le système LORADS III de Thales est au cœur de la gestion du trafic aérien singapourien depuis 2014. Thales est par ailleurs présent à Singapour depuis 1973 et y dispose de quatre sites pour quelques 2000 salariés, contribuant activement à la transformation numérique de la cité-État et en accompagnant la mise en œuvre de l’initiative nationale « Smart Nation ».

Pour rappel, le trafic aérien de Singapour va être amené à croitre fortement dans les prochaines années. L’aéroport de Changi est en pleine phase de développement avec le projet Changi East et le futur terminal 5 qui doit entrer en service au milieu des années 2030 (à l’issue de la première phase de construction). Ce dernier augmentera la capacité annuelle de la plateforme de plus de 50% dès son ouverture, pour la porter à 140 millions de passagers par an. Plus largement, l’OACI prévoit que le volume des passagers aura presque triplé au cours des 25 prochaines années, la région Asie-Pacifique représentant la moitié de cette croissance.

La CAAS gère environ 2000 vols quotidiens aujourd’hui, dont la moitié à destination ou au départ de Changi.