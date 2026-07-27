La compagnie loisirs britannique Jet2 a choisi CFM International pour motoriser 54 nouveaux Airbus A321neo avec des LEAP-1A.

Le nouvel accord, qui a été annoncé le 24 juillet, jour de clôture du salon de Farnborough, porte ainsi à un total de 146 appareils la flotte de la compagnie qui sera ainsi motorisée, avec en plus 9 autres appareils en leasing.

Les nouveaux LEAP-1A seront également couverts par un contrat de maintenance à long terme avec le motoriste franco-américain.

Jet2 remplace progressivement sa flotte de Boeing 737-800 avec des monocouloirs Airbus. La compagnie britannique aligne déjà 29 Airbus A321neo équipés de moteurs LEAP-1A, avec un premier exemplaire livré en avril 2023.

Les derniers A321neo sont livrables à la compagnie jusqu’en 2035.