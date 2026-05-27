Le gouvernement canadien a entamé des négociations avec Saab dans le cadre du projet d’AEW&C (alerte et contrôle aérien précoce) de l’Agence de l’investissement pour la défense au profit de l’Aviation royale canadienne. Elles portent sur le rôle de fournisseur privilégié pour la société suédoise, avec sa solution GlobalEye. Elles ont pour but d’analyser plus en détail la proposition de Saab et n’impliquent encore aucun engagement en matière d’approvisionnement.

Le projet d’AEW&C vise à doter l’armée de l’air canadienne de capacités avancées de commandement, de contrôle et de surveillance par moyens aéroportés pour détecter, suivre et répondre aux menaces à longue portée, y compris dans l’Arctique, région où les tensions géopolitiques se renforcent. Avec ces capacités, le Canada pourrait également mieux contribuer au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD).

La solution de Saab a notamment été privilégiée car elle repose sur la plateforme Global 6500 de Bombardier. Elle envisage également d’entretenir et de moderniser les GlobalEyes canadiens en collaboration avec une équipe de partenaires canadiens, prévoit le transfert de connaissances et de technologies qui permettront de développer l’industrie nationale de défense, et des investissements dans des activités de recherche et développement au Canada.

« Le projet pourrait générer des possibilités économiques à long terme grâce à des activités d’adaptation d’aéronefs pour des missions nationales, à l’intégration technologique, au perfectionnement de la main-d’œuvre et à la participation potentielle aux chaînes d’approvisionnement mondiales de la défense. Saab devrait collaborer avec Bombardier et d’autres entreprises canadiennes, ce qui contribuera à renforcer les industries de l’aérospatiale et de la défense du Canada tout en renforçant la souveraineté économique et technologique », avance le gouvernement dans un communiqué.

Bombardier souligne que cette décision lui permet de son côté d’ouvrir des discussions avec Saab pour la direction du programme de modification, les travaux de modification et d’intégration devant être réalisés au Canada. L’avionneur souhaite également jouer un rôle dans le cadre d’exportations potentielles de la solution.