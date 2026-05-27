Le ministère de l’Intérieur tchèque a conclu un accord avec Airbus Helicopters, portant sur l’acquisition de onze H145. Les appareils, qui moderniseront les infrastructures de sécurité publique du pays, seront exploités par le service aérien de la police tchèque. Ils réaliseront des missions de maintien de l’ordre, de recherche et de sauvetage, et des interventions médicales d’urgence.

L’accord englobe également un programme complet de formation et des services logistiques, afin de garantir une intégration fluide dans les opérations.

« La police tchèque exploitant actuellement le H135, le passage au H145 constitue la suite logique de l’évolution de sa flotte, permettant aux équipages et aux équipes de maintenance de bénéficier d’un haut degré de communalité et d’assurer une disponibilité opérationnelle immédiate dès le premier jour », commente Thomas Hein, directeur Europe chez Airbus Helicopters.

Elle exploite neuf H135 actuellement, qui seront remplacés par les H145.