Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a nommé Benoît Rollier au poste de Vice-Président de KLM Engine Services, à compter du 1er avril.

Il succède à Martijn de Vries, qui prend simultanément les fonctions de Senior Vice President Commercial de la division MRO d’Air France-KLM, comme annoncé début février.

Benoît Rollier apporte une solide expérience acquise au sein de KLM et dans le secteur aéronautique. Il a occupé des postes stratégiques et de direction dans les domaines de l’ingénierie et de la maintenance, de la chaîne d’approvisionnement et de la finance. Plus récemment, il était Vice-Président Engineering chez KLM et Chief Executive Officer ainsi que Managing Director de Spairliners, la coentreprise formée par Lufthansa Technik et AFI KLM E&M.

Tout au long de sa carrière, Benoît Rollier a développé une expertise approfondie dans le domaine des moteurs. AFI KLM E&M compte sur lui pour maintenir l’orientation stratégique actuelle et poursuivre le développement de KLM Engine Services.