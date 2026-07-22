Airbus et CFM International ont dévoilé au salon de Farnborough la nouvelle livrée de l’A380 qui soutiendra la campagne d’essais en vol de l’Open Fan RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) prévue pour la fin de la décennie. Ces essais en vol visent à confirmer la maturité technologique de l’architecture du moteur non caréné en vue de futures applications dans l’aviation commerciale.

L’Open Fan RISE de CFM International promet une réduction de la consommation de 20% par rapport aux moteurs les plus récents de sa catégorie, en particulier pour les moteurs LEAP introduits il y a seulement quelques années pour les familles A320neo et 737 MAX.

Les équipes d’ingénierie d’Airbus et de CFM International travaillent déjà activement à l’intégration de l’avion et du moteur, ayant récemment achevé la première revue de conception des essais en vol.

Le motoriste franco-américain avait annoncé juste avant l’ouverture du salon de Farnborough qu’il avait mené plus de 500 campagnes d’essais sur différentes briques technologiques du programme telles que l’Open Fan, le corps haute pression compact et les systèmes hybrides électriques, ainsi qu’environ 400 heures d’essais en soufflerie et plus de 5 000 cycles d’endurance et d’ingestion de poussières sur des aubes de turbine haute pression.

Plusieurs revues préliminaires de conception clés ont ainsi été achevées.

La première turbine basse pression (LPT) à haute vitesse, élément de soufflante, a également été testée récemment pendant plus de 1 000 heures. Les équipes ont validé la conception aérodynamique de la LPT ainsi que ses performances aérothermiques.

Pour rappel, un module avant complet de l’Open Fan à taille réelle sera bientôt testé dans un nouveau banc d’essai avec une cuve de 8 mètres de diamètre sur le site Safran Aircraft Engines de Villaroche, près de Melun.