Ultime négociation commerciale ou vraie décision opérationnelle. En tous cas, Tim Clark, le président de la compagnie Emirates n’a pas mâché ses mots dans un entretien publié par le quotidien britannique The Telegraph le 20 juillet à l’ouverture du salon de Farnborough.

Tim Clark a en effet annoncé que les 10 premiers Boeing 777-9 seraient trop modifiés et trop coûteux à remettre au standard actuel pour qu’Emirates ne les accepte. « Nous ne prenons pas ce lot, et c’est tout » a-t-il déclaré.

Ces appareils seraient « bons qu’à être transformés en boîtes de baked beans », ajoutant que Boeing pouvait en faire ce qu’il voulait et suggérant même que Heinz, célèbre pour ses boites de haricots en sauce tomate en conserve pourrait être intéressé.

Boeing a pour sa part annoncé que d’importants travaux de modification étaient prévus pour les premiers exemplaires du programme 777X afin d’intégrer les changements de conception. Stephanie Pope, la présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes a confirmé que l’un des premiers exemplaires produits (le 7ème, initialement destiné à la compagnie de Dubaï) avait déjà été démantelé, avec un impact financier déjà été comptabilisé dans les comptes de l’avionneur.

L’histoire ne manque de rappeler celle des « terrible teens » du programme 787, des 787-8 qui ont longuement été stockés avant d’être revendus à bas prix ou démantelés.

Emirates est de très loin le principal client du programme 777X de Boeing, avec des commandes pour 270 exemplaires (-8F et -9). Le 777-9 doit être certifié à la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. Emirates tablait pour des premières livraisons à partir du deuxième trimestre 2027.