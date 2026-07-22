Vietnam Airlines a signé des accords de leasing avec trois loueurs, en vue d’acquérir dix-neuf Boeing 737-8 supplémentaires. La compagnie va ainsi louer dix appareils auprès de SMBC, quatre auprès d’Avolon et cinq auprès de Phoenix Aviation Capital. Les livraisons devraient débuter en 2028.

Signés dans le cadre du renouvellement de sa flotte moyen-courrier, ces contrats portent ses engagements pour le 737 MAX à 69 appareils, cinquante acquis auprès de Boeing et les dix-neuf en leasing.

Les appareils iront renforcer sa flotte et nourrir sa croissance à long terme sur son réseau intérieur et régional, tout en améliorant ses performances.

SMBC précise que les dix 737-8 qu’elle va fournir à Vietnam Airlines font partie du carnet de commandes qu’elle détient déjà auprès de Boeing.