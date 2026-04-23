Barfield, filiale américaine d’Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a signé un accord de réparation d’équipements de 5 ans avec JetBlue pour sa flotte d’A320 et d’A321. Ce renouvellement d’accord consolide la relation de longue date entre les deux entreprises.

Cet accord renouvelé vient ainsi consolider une relation de longue date entre les deux entreprises et souligne l’engagement continu de Barfield à garantir la sécurité, la fiabilité et la ponctualité des vols de JetBlue.

Pour rappel, Barfield a été fondée en 1945 et opère comme filiale américaine d’AFI KLM E&M depuis 2014, servant de base opérationnelle avancée sur le continent américain. L’entreprise dispose de six installations stratégiquement situées à Miami, Phoenix, Louisville et Atlanta. Certifiée FAA et EASA, Barfield propose des services complets pour les appareils Airbus, Boeing, Bombardier, ATR et Embraer.

Barfield a également annoncé durant le salon MRO Americas à Orlando qu’il accompagnait JetBlue dans le déploiement de la solution de drones avancée de Donecle afin de rationaliser et de digitaliser les processus d’inspection de sa flotte. Barfield, distributeur de Donecle sur le continent américain, assurera le support technique et logistique nécessaire au déploiement de la solution de drones.

Le déploiement initial aura lieu dans les principales bases de JetBlue à New York, Orlando et Boston, avec pour objectif de réduire les temps d’inspection et d’optimiser les opérations de maintenance. Parallèlement, JetBlue effectuera un scan automatisé de l’ensemble de sa flotte d’A320 et A220 (près de 300 appareils), permettant ainsi d’améliorer la documentation technique et la traçabilité des données.

Les drones d’inspection de l’entreprise toulousaine sont répertoriés dans les AMM d’Airbus et de Boeing et sont utilisés dans le monde entier par des compagnies aériennes, des entreprises de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et des équipementiers, à l’instar de United Airlines, Lufthansa, LATAM, Viva Aerobus, DHL, HAECO, Jet Aviation, Regional Jet Center, Tarmac Aerosave, Airbus, Safran, Rolls-Royce et Dassault Aviation.