Condor a lancé la construction d’un hangar « temporaire » pour sa filiale de maintenance Condor Technik. Il s’agit d’une structure légère qui sera localisée dans la zone Cargo City South. Elle devrait être opérationnelle au début de l’année 2027 et offrira une surface de 6 400 m2, ce qui lui permettra d’abriter un A330neo ou deux appareils de la famille A320.

Moins contraignant qu’un hangar en béton classique, ce type de structure a été choisi pour la rapidité de sa mise à disposition, son coût réduit et la flexibilité qu’il offre, en fonction des développements sur l’aéroport.

Condor disposera ainsi rapidement de capacités de maintenance dédiées à sa flotte A330neo à Francfort qu’elle n’a pas aujourd’hui, ce qui réduira sa dépendance à des infrastructures externes et optimisera la planification et l’exécution des opérations. La compagnie allemande y voit aussi un instrument qui soutiendra « de manière autonome la croissance continue de la flotte d’A330neo ».

« Les avions modernes nécessitent une infrastructure technique moderne. Avec ce nouveau hangar temporaire, nous créons une capacité de maintenance supplémentaire pour notre flotte, renforçons notre expertise technique interne et gagnons en flexibilité opérationnelle sur notre base de Francfort », résume Heiko Holm, directeur technique de Condor et directeur général de Condor Technik.