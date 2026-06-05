Azorra signe de nouveau pour l’Embraer E195-E2. La société de leasing a commandé quinze exemplaires supplémentaires de l’appareil le 5 juin, tout en assurant des droits d’achat additionnels pour quinze autres.

Embraer souligne que les engagements fermes d’Azorra pour la famille E2 atteignent désormais 54 appareils. L’avionneur brésilien précise qu’il s’agit du troisième contrat signé par la société de leasing depuis 2021.

Il se réjouit également du fait que cet accord fait passer la barre des 500 commandes au programme E2. Plus de 200 sont en service actuellement, auprès de 24 compagnies aériennes.

« Nos investissements continus dans la famille E2 d’Embraer reflètent la forte demande que nous constatons de la part des compagnies aériennes du monde entier pour des appareils de taille adaptée et économes en carburant, qui offrent à nos clients des avantages opérationnels, économiques et en matière de planification de réseau. L’E2 s’est révélé être une solution idéale pour les compagnies aériennes qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés et à moderniser leur flotte (…) », affirme John Evans, directeur général d’Azorra.