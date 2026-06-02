Selon les informations d’Aviation Week, Swiss a décidé de démanteler deux de ses Airbus A220-100, afin d’améliorer la disponibilité de sa flotte d’A220-300. Les deux appareils concernés avaient été temporairement retirés du service en fin d’année 2025 et stockés à Toulouse Francazal. Mais les plans de la compagnie ont changé depuis.

Il s’agit des A220 immatriculés HB-JBC et HB-JBD. Ils font partie des tout premiers A220 livrés au monde, lorsque le programme était encore le CSeries de Bombardier, et avaient intégré la flotte suisse en octobre et décembre 2016.

L’objectif pour Swiss est de récupérer leurs composants pour entretenir la flotte d’A220-300, plus efficace opérationnellement que les A220-100, notamment les moteurs PW1500G de Pratt & Whitney, qui connaissent de gros problèmes de fiabilité. « L’objectif de cette mesure reste d’utiliser les ressources ainsi libérées pour assurer l’exploitation fiable de la flotte d’A220-300 », indique en effet un responsable de la compagnie, interrogé par le magazine américain.

Swiss compte neuf A220-100 dans sa flotte, qui doivent tous être retirés du service prochainement, au moins temporairement. Trois autres, en plus des deux mentionnés, sont déjà immobilisés.