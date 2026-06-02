Près de deux ans après avoir officiellement lancé les réflexions sur le sujet, JAL Engineering (JALEC) et Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ont conjointement créé une nouvelle société de maintenance. Lancée le 1er juin, Aero Breathe est basée à l’aéroport de Nagoya et devrait lancer ses activités dans le courant de l’exercice, après avoir obtenu les permis et approbations nécessaires.

La société prévoit de débuter ses opérations avec des services de maintenance d’avions régionaux. Elle indique qu’elle vient répondre à une demande croissante pour des services MRO, liée au dynamisme du trafic aérien.

Aero Breath est détenue à 51 % par le groupe Japan Airlines et à 49 % par le groupe MHI. JAL et JALEC vont lui apporter leur expertise en matière d’exploitation et de maintenance aéronautiques, tandis que MHI apporte ses capacités techniques avancées, notamment son savoir-faire dans la conception, le développement, la fabrication et la certification.

Dotée d’un capital de 79 millions de yens (environ 500 000 dollars), elle est présidée par Taro Matoba.