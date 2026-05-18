AAR va renoncer à ses contrats de maintenance à l’heure de vol (PBH). Le groupe américain a décidé de restructurer son organisation à partir du quatrième trimestre. Elle s’articulera autour de quatre segments opérationnels : fourniture de pièces, réparation-ingénierie-logiciels, solutions gouvernementales et programmes commerciaux historiques. Cette réorganisation permettra ensuite de réduire progressivement puis supprimer la dernière activité, un processus qui devrait prendre entre trois et quatre ans.
Emirates et GE Aerospace vont renforcer les capacités de réparation de pièces de gros moteurs à Dubaï
Emirates a signé un accord avec GE Aerospace portant sur une assistance technique et des...