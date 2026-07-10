Avielec, PME française spécialisée dans le câblage électrotechnique complexe et les prestations associées dans le domaine de la haute technologie et de l’aéronautique, annonce que Stéphane Dupoux reprend l’entreprise dirigée par Jean-Marie Caudrelier.

Fondée en 1978, Avielec conçoit harnais, câblages et bancs de test destinés à des secteurs exigeants tels que l’aéronautique, la défense ou le nucléaire. L’entreprise, qui compte une vingtaine de collaborateurs répartis entre Miramas et Escalquens, s’appuie sur un portefeuille de clients historiques tout en poursuivant son développement.

Ancien dirigeant de la filiale française de Seica, puis responsable de ses activités en Allemagne, Stéphane Dupoux entend inscrire cette reprise dans la continuité opérationnelle. L’objectif est de consolider les positions d’Avielec sur ses marchés clés, tout en accompagnant l’évolution des besoins industriels.

Cette transition vise également à renforcer les relations clients et à valoriser les compétences techniques de l’entreprise dans des environnements critiques en constante mutation.