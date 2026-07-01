Safran Aircraft Engines renforce encore ses capacités MRO au Mexique. L’industriel y a inauguré un nouvel atelier pour la maintenance des moteurs LEAP, qui représente un investissement de 140 millions de dollars pour le groupe.

Safran Aircraft Engine Services Americas dispose ainsi d’un hub de 50 000 m2 avec deux ateliers MRO pour les moteurs CFM56 et Leap, qui pourront prendre en charge jusqu’à 350 visites de Leap par an d’ici 2030. Les installations comprendront également un banc d’essai pour CFM56, d’une capacité de 350 essais moteurs par an d’ici 2030.

« L’inauguration de ce nouveau site renforce le rôle central de notre hub de Querétaro au sein de l’écosystème de maintenance de Safran Aircraft Engines dans les Amériques », explique Stéphane Cueille, Président de Safran Aircraft Engines. « En poursuivant nos investissements au Mexique et à travers le monde, nous répondrons à la demande mondiale croissante de maintenance des moteurs LEAP, tout en offrant un service aux meilleurs standards à nos clients dans la région. »

Le nouvel atelier emploiera plus de 450 personnes lorsqu’il aura atteint sa pleine capacité, qui viendront enrichir les 1 450 collaborateurs que Safran Aircraft Engine Services Americas compté déjà sur ses quatre sites. Le site de Querétaro pourra par ailleurs former plus de 300 inspecteurs et techniciens chaque année grâce à un centre de formation sur place.