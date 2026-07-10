easyJet est très courtisée. Après Castlelake, c’est au tour du fonds Apollo de soumettre une offre non contraignante pour l’acquisition de la compagnie britannique. Celle-ci a été formulée le 8 juillet et un accord de principe a été annoncé le 10 juillet. Apollo Global Management propose notamment 7,15 livres sterling par action – contre 6,9 livres pour Castlelake –, valorisant la compagnie à 5,7 milliards de livres.

Mais la valorisation n’est pas le seul attrait de l’offre d’Apollo. easyJet apprécie qu’Apollo adhère ouvertement à sa stratégie actuelle, qui consiste à renforcer le modèle low-cost en augmentant la capacité de sa flotte, en améliorant l’offre de services annexes et de fidélisation, et à développer la branche « Holidays ». Le fonds s’est également engagé à conserver la licence de marque avec easyGroup, donc à conserver l’identité (ainsi que les collaborateurs) de la compagnie.

« Le conseil d’administration d’easyJet a examiné attentivement l’offre publique d’achat en numéraire proposée, en collaboration avec ses conseillers financiers, et a conclu à l’unanimité que les conditions financières de cette offre se situaient à un niveau tel qu’il serait enclin à la recommander aux actionnaires d’easyJet », indique-t-il dans un communiqué. Bien sûr, une offre contraignante doit encore être formulée. Conformément à la loi britannique, Apollo a jusqu’au 7 août pour la formuler ou renoncer officiellement à présenter une offre.

Au vu de l’offre financière, de la possibilité offerte aux actionnaires éligibles de transférer leurs actions dans le potentiel futur véhicule d’investissement privé d’Apollo et de meilleures garanties sur les obstacles réglementaires, « le conseil d’administration d’easyJet n’est plus disposé à recommander la proposition de Castlelake ».