Air India et SIA Engineering Company (SIAEC), la division MRO de Singapore Airlines, ont signé un protocole d’accord (MoU) non contraignant le 3 juillet visant à étudier une collaboration approfondie dans la maintenance aéronautique en Inde. Singapore Airlines détient 25,1% du capital d’Air India depuis la finalisation de la fusion entre Vistara et Air India en 2024…
Daher inaugure un nouveau centre de maintenance et logistique à Jonzac
Daher Aircraft augmente ses capacités de soutien, avec l’inauguration le 3 juillet d’un nouveau centre...