La Direction générale de l’armement (DGA) a annoncé avoir livré le 16 juin 2026 le cinquantième et dernier Mirage 2000D rénové à mi‑vie (RMV) à l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE), clôturant le chantier de modernisation de l’ensemble de la flotte de la version attaque au sol du monoréacteur de Dassault Aviation.

Ce programme avait été lancé en 2015 pour prolonger la durée de vie opérationnelle de l’appareil au-delà de 2030 et l’adapter aux exigences des conflits actuels et futurs. Il a notamment consisté à modifier l’appareil pour pouvoir emporter les missiles air-air MICA IR (infrarouge) à la place des Magic II et l’intégration d’un pod canon de 30 mm (DEFA 550 F3) avec une amélioration de la conduite de tir. L’ensemble des systèmes électroniques embarqués a également été modernisé, avec l’ajout d’un système ouvert permettant l’intégration de fonctions additionnelles de calcul, de conversion et de communication, certaines développées par l’AAE.

Cinquante Mirage 2000D de l’armée de l’Air et de l’Espace ont ainsi été modernisés ainsi que 2 Mirage 2000D banc d’essais (ABE) du centre d’essais et d’expertise DGA Essais en vol.

Ce programme a été mené par le Service industriel de l’aéronautique (SIAé) via l’AIA de Clermont‑Ferrand. La DGA précise que le processus de rénovation à mi-vie a été mis en place avec les opérations de maintenance programmée afin de réduire au maximum l’indisponibilité des appareils. Les simulateurs et le système de préparation de mission ont également été modifiés.

Les Mirage 2000D RMV doivent théoriquement rester opérationnels jusqu’en 2035, l’armée de l’Air et de l’Espace devant passer au « tout Rafale » à cette échéance, un objectif qui suppose la concrétisation de nouvelles commandes françaises pour Dassault Aviation dans les toutes prochaines années.