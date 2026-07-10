Aircalin a publié une photo de son premier Airbus A350-900, qui vient d’entrer sur la ligne d’assemblage final à Toulouse. On y aperçoit la dérive de l’appareil, qui porte la nouvelle livrée de la compagnie. Cet A350 est entré en assemblage final en juin. Son premier vol d’essai est prévu au mois de septembre, après l’installation de la cabine, pour une livraison en décembre.

Aircalin souligne qu’il sera aménagé d’une cabine triclasse, comptant 32 sièges de classe affaires, 24 de premium economy et 269 de classe économique. Il sera le premier appareil de la flotte à arborer la nouvelle livrée de la compagnie. Celle-ci vient en effet de dévoiler sa nouvelle identité visuelle, qui conserve ses couleurs emblématiques mais adopte un hibiscus épuré et plus fort, une typographie plus affirmée (emploi des majuscules) et met davantage en avant le territoire de Nouvelle-Calédonie.

Son financement vient par ailleurs d’être bouclé. Aircalin avait conclu fin juin un accord de financement PDP avec Jackson Square Aviation, portant sur les acomptes pré-livraison des deux A350-900 qu’elle a en commande, et a sécurisé au début de la semaine le financement du premier d’entre eux, notamment grâce à un prêt accordé par un pool bancaire conduit par le groupe BPCE-Natixis CIB.

Aircalin précise enfin que l’intégration de ces appareils permettra la création de 150 emplois directs en Nouvelle-Calédonie.