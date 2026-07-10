Wizz Air va ouvrir deux bases en Espagne et lancer ses premières lignes intérieures pour la saison hiver 2026-2027. La low-cost hongroise installera des bases à Madrid-Barajas et Valence, avec 4 Airbus A321neo de 239 places déployés à partir des 2 et 3 novembre prochain pour lancer 11 lignes intérieures et 6 nouvelles liaisons internationales.

Wizz Air entend ainsi profiter des réductions de capacité annoncées par Ryanair qui redéploie des appareils vers des pays où la fiscalité aérienne est plus favorable.

Depuis Madrid, Wizz Air desservira Palma de Majorque, Asturias et Saint-Jacques-de-Compostelle. Valence sera pour sa part reliée à Asturias, Palma de Majorque, Santander et Saint-Jacques-de-Compostelle, ainsi qu’à Bilbao.

La compagnie ouvre en parallèle plusieurs liaisons internationales, dont Valence-Naples, Valence-Brașov et Madrid-Pise, et renforce ses fréquences vers Milan-Malpensa, Rome-Fiumicino et Londres-Luton.

Des liaisons supplémentaires sont également prévues entre Bilbao, Málaga, Saint-Jacques-de-Compostelle et Wrocław, ainsi qu’une nouvelle ligne reliant Almería–Bucarest-Otopeni.

Le marché intérieur espagnol est le plus important d’Europe avec plus de 35 millions de sièges, devant la Turquie et l’Italie.