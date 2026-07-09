Le programme 737 investit le plus grand bâtiment du monde (en volume). Depuis le 6 juillet, la quatrième ligne d’assemblage final du 737 MAX est opérationnelle. Installée dans l’immense usine de Boeing à Everett, la « North Line » a doucement démarré et viendra soutenir la prochaine phase de ramp-up du programme de monocouloirs.

Cohabitant avec la production du 767 et du 777, la ligne d’assemblage est une réplique de celles de Renton. Boeing souhaite ainsi coller à un système de production qui a fait ses preuves et prouver rapidement la conformité de ses processus sur la North Line aux attentes de la FAA. C’est pour la même raison, et également pour rôder les installations et les collaborateurs affectés à cette FAL, que la production démarre à un rythme très réduit. Les capacités des trois lignes historiques de Renton sont par ailleurs suffisantes pour la phase actuelle d’augmentation des cadences de production – de 42 à 47 appareils produits par mois.

En revanche, ses capacités seront essentielles pour la prochaine phase d’accélération, qui visera une cadence de 52 appareils par mois (au début de l’année 2027). Les trois lignes de Renton ne seront en effet pas en mesure de retrouver leurs cadences pré-crise en raison des nouveaux processus que Boeing a dû mettre en place pour garantir la qualité de ses appareils à la suite de la crise industrielle de 2024. C’est là que la North Line prendra toute sa place dans le schéma industriel de l’avionneur.

A ce moment, elle sera capable d’assurer la production des 737-8, -9 et -10, mais sa grande priorité ira au 737-10 qui devrait alors être fraîchement certifié – la certification est attendue pour la fin de l’année.